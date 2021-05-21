Первый день просветительского марафона «Новое Знание» посмотрели более 5 млн человек

Открывшийся 20 мая в Москве марафон «Новое Знание» продолжает лучшие традиции русского просветительства. Он дает возможность получить новую информацию от самых известных ученых и экспертов. Более 5 млн просмотров набрали в первый день онлайн-трансляции, сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит на восьми площадках: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Калининград. Будет представлено более 100 лекций и мастер-классов от представителей науки, политики, спорта и культуры. Всего заявлено свыше 150 спикеров и не только из нашей страны. В их числе американский миллиардер и изобретатель Илон Маск.

В день открытия перед его участниками уже выступили, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов и дизайнер Артемий Лебедев.

В числе зарегистрированных марафона уже числится свыше 3 тыс. человек, среди которых школьники, студенты и все те, кто хочет узнать что -то новое. Организатором выступило российское общество «Знание», которое по поручению президента Владимира Путина получило «перезагрузку» и сегодня это современная цифровая платформа федерального охвата.

Данное мероприятие вызвало особый интерес и у томичей. Ведь «Новые Знания» во многом продолжает традиции просветительства – фигуры первой величины рассказывают о своих открытиях, которых в России множество.

Все спикеры, программа и трансляция доступны на сайте марафона «Новое Знание».