В Томском районе спасатели обнаружили в горящем доме тело хозяина

Сегодня ночью в пожаре погиб человек. Общая площадь возгорания составляет 51 кв.м. В помещениях сгорело все, даже крыша обрушилась. Причины возгорания сейчас устанавливаются.

Сегодня в 0.17 из деревни Лязгино Томского района на пульт оперативного дежурного регионального управления МЧС поступило сообщение о возгорании брусового жилого дома. Пожарными на месте было обнаружено тело мужчины, предположительно хозяина дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС в своей ежедневной сводке.

- На момент прибытия первого подразделения дом и надворные постройки были полностью охвачены огнем. В результате пожара обгорели стены дома и надворных построек (брусовой бани, дощатого дровяника, которые находились под общей с домом крышей), обгорела и обрушилась крыша. В доме было обнаружено тело мужчины, предварительно хозяина дома. Площадь возгорания составила 51 кв. м. Пожар был локализован в 0.48, ликвидирован в 2.20 ночи. Его причины сейчас устанавливаются, - пояснили в ведомстве.