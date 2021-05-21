Погода в Томске и области 21 мая 2021: осадков не ожидается, днем немного потеплеет

Сейчас в Томске +5, небо чистое, дождя не ожидается. Днем потеплеет до +14. Сегодня пятница, завтра у всех выходной. Проведите его на свежем воздухе, однако помните о том, что в регионе открыт сезон клещей. Будьте осторожны в лесу и на даче.

По данным гидрометеоцентра, сегодня в областном центре будет преобладать переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер северный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура +12, +14°С.

На территории региона также сохранится переменная облачность без существенных осадков, по западу небольшие дожди. Ветер северный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура днем +9, +14, местами до +19°С.

Также синоптики сделали прогноз на ближайшие выходные: в Томске и по области будет без осадков, днем в субботу воздух прогреется до 17, воскресенье обещает быть жарким, столбики термометров могут подниматься до +27, в отдельных районах до +29.