В Томске антитеррористическая комиссия поручила Росгвардии проверить вооруженную молодежь

Взрослые люди в томском Белом доме думали о том, как обезопасить детей Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Эхо казанского расстрела разнеслось по регионам России, власти на местах начали принимать меры, чтобы обезопасить школьников. Как сообщают пресс-службы областной администрации и Управления Росгвардии, в томском Белом доме прошло внеплановое совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба. Совещание проведено по поручению председателя Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова. Как сообщает пресс-служба ведомства, в заседании принял участие начальник Управления Росгвардии по Томской области полковник Раис Айбатов.

Областная комиссия поручила Управлению Росгвардии совместно с департаментом здравоохранения провести проверку молодежи 1998-2002 годов рождения, владеющей огнестрельным оружием. Это будет сделано для выявления среди них возможно попавших на учеты психиатрического, наркологического диспансеров и органов МВД.

Кроме того, подразделения Росгвардии и МВД должны продолжить обмен информацией о владельцах оружия или частных охранников для выявления лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость.