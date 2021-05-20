Россельхознадзор: опасный черный усач остановлен на пути в Среднюю Азию

Карантинные вредители древесины опять прорываются из Сибири на юг, в Среднюю Азию. Фото: сайт Управления Россельхознадзора по Томской области

На территории Сибирского региона постоянно находят опасных вредителей древесины. Как сообщает сайт Управления Россельхознадзора по Томской области, на днях при проведении карантинного фитосанитарного контроля пиломатериала хвойных пород, предназначенного для экспорта в Узбекистан и Казахстан, специалистами ведомства обнаружены карантинные вредные организмы. Речь идет об усаче большом черном еловом (Monochamus urussovi Fisch). Партия зараженных досок в объеме составила 170 м3. Наличие опасного насекомого подтверждено заключениями карантинной экспертизы ТФ ФГБУ «ВНИИКР».

Как информирует служба, возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении должностных лиц ООО «Узбегим» и ИП Сафияров Д.М. по ст. 10.3 КоАП РФ. Кроме того, специалистами Управления выданы предписания о принятии мер по лишению жизнеспособности найденных карантинных объектов.