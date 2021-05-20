Томские ученые и российские военные ищут пути плодотворного сотрудничества

Ученые, военные и студенты собрались за одним столом. Фото: сайт ТГУ

Город Томск обладает уникальным научным потенциалом. Это признают и у нас в стране, и за рубежом. Вот очередное подтверждение статуса "умного города". Сегодня в Томском государственном университете стартовало важное двухдневное совещание. В нем, с одной стороны, принимают участие представители Министерства обороны РФ, а с другой – томские ученые из местных вузов и академических институтов. Вместе со всеми работают чиновники из областной администрации. Как известно, Томский консорциум объединяет шесть университетов и целый ряд академических институтов.

Как информирует сайт ТГУ, сибирские ученые презентуют гостям свои разработки. Они направлены на обеспечение обороны и безопасности государства. Стороны обсуждают вопросы НТС в интересах Минобороны России. Военные признают, что Томская область была и остается регионом с высочайшим инновационным, научным и образовательным потенциалом. Как отметила замгубернатора Томской области Людмила Огородова, местные научные центры зарегистрировали свыше ста результатов своей интеллектуальной деятельности. Итогом рабочего визита могут стать новые соглашения Минобороны РФ с участниками Томского консорциума.