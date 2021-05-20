Сегодня наши «казаки» отплыли из Томска в гости к жителям Кемеровской области

Участникам экспедиции остается пожелать сил и терпения. Фото: сайт ГУ МЧС России по Томской области

Кузбасс продолжает отмечать свой славный 300-летний юбилей. И призывает поучаствовать в мероприятиях соседей. Сегодня из Томска по реке на юг отправилась экспедиция волонтеров – участников проекта «Как казаки Сибирь покоряли».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, после красочного представления на набережной Томи команда добровольцев отправилась на струге вверх по течению. Волонтерам-«казакам» за 10 дней предстоит пройти 500 километров с остановками в исторических местах. По территории Томской области казачий струг сопровождают инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам. Проект приурочен к празднованию 300-летия образования Кузбасса. Экспедиция окончится 29 мая в Новокузнецке большим праздником.