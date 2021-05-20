Более 20 км трассы Каргала – Бакчар отремонтируют по нацпроекту в Томской области

Дорога связывает Бакчар с областным центром Томской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок трассы Каргала – Бакчар с 63,55 по 86-й км отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас специалисты фрезеруют покрытие и разбирают обочины, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– Трасса Каргала – Бакчар протяженностью 141,5 километра проходит по территориям Шегарского и Бакчарского районов и является главной транспортной артерией, связывающей Бакчар с областным центром. По многочисленным просьбам жителей с 2020 года она вошла в национальный проект «Безопасные качественные дороги», – приводятся в сообщении слова вице-губернатора Игоря Шатурного.

Отмечается, что на участке протяженностью 22,45 км дорожники уложат два слоя покрытия, отремонтируют восемь водопропускных труб, укрепят обочины и установят барьерное ограждение, в том числе на мостовом переходе через р. Икса. Кроме того, будут обустроены тротуары и посадочные площадки, появятся новые дорожные знаки, сигнальные столбики и разметка.

По словам Игоря Шатурного, в прошлому году на трассе Каргала – Бакчар было отремонтировано 18,5 км, в будущем здесь запланирован ремонт еще 83,5 км.