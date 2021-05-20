Томич завоевал золотую медаль на всероссийском турнире по академической гребле

Всероссийские соревнования «46-я майская регата» по гребному спорту прошли в Великом Новгороде. Фото: пресс-служба администрации Томской области.

Томич Александр Воеводин занял первое место на всероссийских соревнованиях по гребному спорту. Спортсмен победил в классе судов «одиночка» легкого веса в возрастной группе до 23 лет. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

– Наш спортсмен буквально на финише вырвал победу у гребца из Санкт-Петербурга, обогнав соперника лишь на несколько десятых долей секунды, – дополняется в сообщении.

Отметим, что Александр Воеводин является воспитанником томской ДЮСШ №16 и тренируется под руководством Марины Анисимовой.

Всероссийский турнир по гребному спорту прошел в Великом Новгороде. Спортсмены состязались в трех возрастных категориях.