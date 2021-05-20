Томские дорожники продолжают ямочный ремонт городских улиц

На некоторых томских улицах ямочный ремонт завершен.

Рабочие устраняют дефекты с помощью асфальтобетонных смесей. Объем выполненных работ – около 4 300 кв. метров. Ремонт ям продолжается на нескольких улицах Томска, сообщает городская мэрия в телеграмм-канале.

– Ямочный ремонт с применением дорожной фрезы выполнен на пр. Фрунзе на участке от ул. Гагарина до ул. Крылова, – говорится в сообщении.

Также ремонт с применением отбойных молотков и «экспресс-методом» завершен на 27 участках: ул. Советской, Сибирской, Алтайской, Котовского, Никитина, Клюева, Интернационалистов, Л. Толстого и др.