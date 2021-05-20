Жители Томской области могут бесплатно обучиться новым профессиям

Томичи могут подать заявку на обучение до 1 июня 2021 года. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Томской области реализуется программа, по которой несколько категорий граждан могут пройти профессиональное обучение с последующим устройством на работу. Федеральный проект «Содействие занятости» действует в рамках нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Отмечается, что стать участниками могут несколько категорий граждан: ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, в возрасте 50 лет и старше, предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также безработные женщины, у которых есть дети-дошкольники.

– После обучения томичи получат документ об образовании государственного образца, а также помощь в трудоустройстве или регистрации в ФНС в качестве ИП или самозанятого, – также говорится в сообщении.

Добавляется, что подать заявку на участие можно до 1 июня 2021 года по ссылке.