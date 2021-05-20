Пожарные эвакуировали двух человек из горящего дома в Томске

Предварительно причиной пожара стала неправильная эксплуатация печи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома на ул. Севастопольской, 118, поступило в МЧС 19 мая в 16:53. Пожарные эвакуировали двоих жителей и ликвидировали возгорание, сообщает пресс-служба ведомства.

– На момент прибытия первого подразделения шел дым из-под крыши дома. Пожарные вывели из дома двух человек, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обгорела обрешетка крыши вокруг печной трубы. По предварительным данным, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи.

По сообщению МЧС, всего в тушении приняли участие восемь пожарных и две единицы техники.