Кому из томичей полагается выплата на первого ребенка в 2021 году: комментарий региональных властей

Для оформления выплаты на первенца жителям Томской области нужно записаться на прием в центр социальной поддержки по месту жительства или в МФЦ.

Ежемесячную выплату на первого ребенка в Томской области в 2021 году получают 8 324 семьи. Сумма расходов федерального бюджета составляет более 476 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Уточняется, что в 2021 году размер пособия составляет 12 927 рублей. Выплату на первенца семья может получать до достижения ребенком трех лет, подтверждая ее ежегодно, если среднедушевой доход семьи не превышает двух размеров прожиточного минимума семьи в месяц - не более 25 918 рублей.

- Выплата назначается со дня рождения ребенка, если обратиться за ней в течение первых 6 месяцев. Если позже, то со дня обращения за ней, - отметила Ирина Куракина, замначальника областного департамента социальной защиты населения Томской области.

Она добавила: для оформления выплаты нужно записаться на прием в центр социальной поддержки по месту жительства или в МФЦ. Понадобятся паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие доходы семьи за 12 месяцев, предшествующих 6 календарным месяцам перед месяцем подачи заявления; реквизиты банковского счета для перечисления средств.