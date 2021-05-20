Ура, каникулы: сезон детского оздоровления и отдыха начнется в Томской области в ближайшую субботу

В прошедшем году из-за начавшейся пандемии коронавируса юные томичи остались без возможности отдохнуть в оздоровительных лагерях. Нынешним летом они смогут наверстать упущенное. Фото пресс-службы Думы города Томска.

Вчера на площадке Центра управления регионом состоялся прямой эфир «Поговорим об организации летнего отдыха детей в Томской области» с участием представителей областной администрации.

Как сообщил Андрей Спирин, начальник отдела по организации детского отдыха областного департамента по вопросам семьи и детей, летняя оздоровительная кампания для детей в Томской области открывается совсем скоро, 23 мая. При этом для загородных лагерей в 2021 году будет действовать ряд требований.

- С 23 мая начнут работать стационарные загородные оздоровительные лагеря. С 28 мая могут открыться лагеря с дневным пребыванием, а с 20 июня - загородные палаточные лагеря, - в частности, сказал Андрей Спирин. - Оздоровительная кампания в этом году будет проходить при соблюдении ряда санитарно-эпидемических правил. Так, заполняемость лагерей не должна превышать 75%. Если ребенок во время смены по каким - либо причинам покидает лагерь, то вернуться он уже не сможет, это необходимо учитывать.

Он добавил, что массовые мероприятия в лагерях можно будет проводить только на открытом воздухе. Сотрудники должны пройти обследование на коронавирус не позднее, чем за 72 часа до выхода на смену. Работники пищеблоков обязаны будут дополнительно сдать анализы на наличие возбудителей кишечных инфекций. У детей должны быть медицинские справки установленной формы об отсутствии противопоказаний и об отсутствии контактов с больными, в том числе, с больными COVID-19. Контроль за подготовкой лагерей к заездам детей осуществляет межведомственная комиссия.

Сегодня, 20 мая, специалисты департамента образования администрации Томска рассказали о том, что на базе муниципальных школ и учреждений допобразования с 27 мая откроются 70 лагерей с дневным пребыванием и 25 лагерей труда и отдыха. В них в общей сложности отдохнут более 12 тыс. томских школьников. Дом детства и юношества «КЕДР» и структурное подразделение Заозерной школы № 16 «Наша гавань» подготовили для своих воспитанников экскурсии, экспедиции и туристские походы разной степени сложности на периоды от двух дней до 3 недель. В них примут участие более 500 школьников.