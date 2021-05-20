В Томске упавший на тротуар пьяный отказался от осмотра врачами «скорой» и общения с полицией

На улице прохожие, увидев, что мужчина упал на тротуар, вызвали к нему скорую помощь. Так как человек был нетрезв, он по прибытии врачей повел себя неадекватно и отказался от медосмотра.

Вчера на одной из улиц Томска произошла ситуация, которая вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. По мнению прохожих, оказавшихся в тот момент рядом, реанимационная бригада не стала помогать мужчине, лежавшему на тротуаре без сознания. Об этом сообщается в паблике Центра управления регионом ВКонтакте.

Николай Родионов, главврач городской станции скорой медицинской помощи, дал по этому поводу пояснения.

- …Поступил вызов от прохожего о том, что на улице лежит мужчина в бессознательном состоянии. На место незамедлительно выехала бригада интенсивной терапии. По прибытии на место фельдшер зафиксировала, что мужчина находится в сознании, в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Общаться с медиками и перемещаться в салон автомобиля «скорой» для осмотра и оказания медицинской помощи он категорически отказался, - в частности, сказал Родионов.

Он уточнил, что врачи вызвали наряд полиции, поскольку помогать пациенту без его на то согласия затруднительно. До прибытия полицейских мужчина продолжал отказываться от осмотра, оставался на улице, периодически спал, курил. C силовиками человек также отказался общаться, но согласился проехать в дежурный стационар. Той же врачебной бригадой был доставлен в Томскую областную клиническую больницу. В приемном отделении строптивый пациент вновь в грубой форме отказался от медпомощи. И, в конце концов, без предупреждения самовольно покинул больницу.

- От себя лично хочу добавить, что ситуация, в которой бы медики отказались оказать помощь пациенту, немыслима! Это невозможно априори. К сожалению, на месте давать пояснения всем прохожим сотрудники «скорой» тоже не в силах, - заявил главный врач станции «скорой помощи».