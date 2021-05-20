Погода в Томске и области 20 мая 2021: порывистый северный ветер, осадков в городской черте не обещают

За окном сейчас +5, днем ожидается до +9. Осадков синоптики не прогнозируют. В ближайшие дни будет прохладно, по области ночью возможны заморозки от 0 до -2. Тепло вернется к субботе.

Сегодня в областном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 2-7 м/с. Температура днем +9…+11°С.

В регионе также будет преобладать переменная облачность. Местами небольшие дожди. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура днем +6…+11, местами до +16°С.

Небольшое похолодание, накрывшее Томскую область, продлится до субботы. Уже 22 мая, по данным синоптиков, воздух в областном центре прогреется до +19, в западной части региона до +27. О существенных осадках не сообщается.