В Томской области главный бухгалтер поселения обвиняется в посредничестве во взяточничестве

Главный бухгалтер сельского поселения помогла начальнику обмануть государство и получить взятку

Среди совершаемых преступлений одна из самых сложных категорий - финансовые правонарушения. Сайт Следственного комитета РФ по Томской области сообщает, что следственными органами ведомства завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов региональных УФСБ и УМВД, по обвинению главного бухгалтера Суйгинского сельского поселения Молчановского района Томской области. Женщина совершила преступление, она оказала посредничество во взяточничестве. Главбух поспособствовала взяткополучателю и взяткодателю в реализации соглашения между ними о получении и даче взятки за совершение заведомо незаконных действий.

Пресс-служба сообщает, что в ходе следствия установлено следующее: в период с марта 2016 года по декабрь 2019 года обвиняемая путем проведения математических расчетов и подготовки проектов документов способствовала в реализации договоренности между Главой Суйгинского сельского поселения Молчановского района Томской области и индивидуальным предпринимателем, осуществляющим предпринимательскую деятельность по производству и поставке электрической энергии для данного поселения, о получении Главой поселения взятки за совершение незаконных действий в интересах предпринимателя. Речь шла о выплате предпринимателю субсидии, ежегодно выделяемой сельскому поселению из бюджета Томской области на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций. Фактически сумма полагающейся субсидии была существенно превышена. В результате преступных действий Главой поселения была получена взятка в особо крупном размере в сумме 2 350 000 рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела по обвинению Главы Суйгинского поселения Молчановского района в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ, продолжается.