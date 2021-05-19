Кузбасс - 300: завтра из Томска по реке отправится экспедиция казаков на покорение Сибири

Даже томичи привлечены к празднованию круглого юбилея Кузбасса

В соседнем с Томской областью регионе продолжаются юбилейные торжества. Как сообщает пресс-служба областной администрации, 20 мая в 10 часов из Томска отправится экспедиция участников проекта «Как казаки Сибирь покоряли». На набережной Томи (пл. Ленина, 4) развернется театрализованное представление, подготовленное артистами Томского театра драмы.

Интернет-портал администрации региона информирует, что межрегиональный экспедиционный медиапроект приурочен к празднованию 300-летия образования Кузбасса. Группа добровольцев повторят путь колонистов-первопроходцев по маршруту экспедиции шведского офицера на русской службе Готлиба Мессершмидта из Томска в Кузнецк. В марте и апреле все претенденты на участие в проекте прошли испытания на силу, выносливость, смекалку и знание истории освоения Сибири, по итогам которых были отобраны 6 человек. Команда пройдет вверх по течению по Томи 500 км за 10 дней с остановками в исторических местах на полноразмерном макете струга 17 века, который был создан специально для этого проекта. Завершится путешествие 29 мая грандиозным праздником в «Кузнецкой крепости» Новокузнецка. Проект реализуется под руководством Министерства культуры и национальной политики Кузбасса при участии департамента по культуре Томской области.