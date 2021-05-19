В Томской области число вакцинированных от коронавируса превысило 91 тысячу человек

Кампания по вакцинации от "короны" в Томской области набирает обороты

В Сибири продолжается кампания по вакцинации от СOVID-19. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, в регион дополнительно поступило 4 600 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), которые распределены в медорганизации Томска, Северска и близлежащих районов.

Портал администрации области информирует, что за весь период прививочной кампании в регион поступило 113 462 дозы вакцины (106 172 – «Гам-КОВИД-Вак», 7 290 – «ЭпиВакКорона»). Первым компонентом вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и «ЭпиВакКорона» привились 91 607 человек. 67 633 жителей региона уже завершили иммунизацию, поставив два компонента.

Отмечается, что вакцинированы 24,6 тысячи работников медицинских и образовательных организаций, социальной сферы, предприятий сферы обслуживания, промышленности и силовых структур. Сделать бесплатную прививку от СOVID-19 могут все жители Томской области старше 18 лет, не имеющие на момент вакцинации симптомов ОРВИ и противопоказаний.