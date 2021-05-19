Построенные в Томской области для нефтяников буксиры спущены на воду в мае

Завод в Самуськах пережил в прошлом непростые времена, продолжает работать сегодня Фото: Пресс-служба администрации Томской области

На территории Томской области существует и успешно развивается ряд промышленных предприятий. Как сообщает портал администрации региона, в мае Самусьский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду два мощных буксира-толкача, изготовленных по собственному уникальному проекту. Суда выполнены по современным отечественным технологиям, а главным преимуществом плавсредств является способность проходить по неглубоководным рекам. Отметим, что за время существования завод построил свыше 330 теплоходов разных видов и модификаций.

Пресс-служба информирует, что буксиры предназначены для толкания и буксировки сухогрузных несамоходных судов, несамоходных паромов и барж, а также перевозки людей. Заказчиком проекта общей стоимостью более 100 млн рублей является АО «Транснефть – Сибирь». На изготовление буксиров судостроители затратили один год. Сообщается, что сейчас специалисты завода строят два обстановочных судна для администрации водных путей Енисейского бассейна. Спуск судов общей стоимостью 173 млн рублей запланирован на сентябрь текущего года. В стадии подписания находится договор с ООО «Норникель ЕРП» на строительство десяти морских барж на общую сумму два млрд рублей. Этот заказ обеспечит 100 % загрузку предприятия на три года.