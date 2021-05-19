Коронавирус в Томске: +25 новых случаев заражения

Летальных исходов не зарегистрировано. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 19 мая, в Томской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 32 571 подтвержденный случай.

По данным оперштаба, 19 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 31 485 человек.

Также сообщается, что в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 24,1% мест. Коэффициент распространения инфекции равен 1,16.

За последние сутки в стране выявлено 7 920 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 390 пациентов скончались, 9 561 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 4 965 676 человек, 116 965 скончались, 4 581 787 выздоровели.