В 2021 году томичи потратят на летний отдых детей месячную зарплату

Старт летней оздоровительной кампании в Томской области планируется уже с 23 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске почти половина родителей уже определились с местом отдыха ребенка. Исследователи сайта Зарплата.ру выяснили, сколько они планируют потратить на детский отдых летом 2021 года.

По данным онлайн-опроса, 36% семей уже определились с местом отдыха ребенка.

Так, 15% детей будут посещать школьный лагерь, 13% поедут в летние, спортивные или языковые лагеря, 3% отправятся отдыхать вместе с родителями по России или за границу.

Остальные 25% ребят поедут на дачи или проведут лето в деревне у родственников, 41% детей останутся дома. 3% респондентов еще не определились, чем дети займутся на летних каникулах.

В среднем родителям, решившим оплатить детям путевку в лагерь, пришлось потратить 28 000 рублей. Таким образом, летом этого года детский отдых обойдется примерно в одну среднюю российскую зарплату. Самую большую сумму потратят родители в Москве – более 42 000 рублей, меньше всего в Пскове – около 15 000 рублей.

Напомним, что в этом году часть расходов на детские путевки россияне смогут покрыть с помощью программы туристического кешбэка, которая запустилась в стране с 15 мая. Благодаря ей, родители смогут вернуть 50% стоимости путевки в оздоровительный лагерь в Томской области, для этого придется оплатить ее картой «Мир». Как сообщил во вторник начальник отдела облдепартамента по вопросам семьи и детей Андрей Спирин, ряд лагерей уже завершают оформление необходимых документов.

Ранее сообщалось, что старт летней оздоровительной кампании в Томской области планируется уже с 23 мая. Маленькие томичи смогут отдохнуть в стационарных, палаточных и пришкольных лагерях. По требованиям санэпиднадзора они будут заполнены на 75%, а родители из-за пандемии COVID-19 не смогут приезжать к своим детям.