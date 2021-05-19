Примите поздравления: томские аптекари впервые отмечают свой профессиональный праздник

Считается, что первая аптека в России была открыта 19 мая 1581 года при дворе Ивана IV. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 19 мая, в России впервые отмечается новый профессиональный праздник – День фармацевтического работника. Постановление об этом подписал на днях премьер-министр Михаил Мишустин.

Проект постановления был разработан Минздравом РФ. Решение об учреждении праздника ранее поддержал Всероссийский съезд фармацевтических работников, уточняется на сайте government.ru.

Как говорится в пояснительной записке к документу, именно в этот день в 1581 году при дворе Ивана IV была открыта первая аптека. В ней не только продавали готовые препараты, но и занимались изготовлением собственных лекарств.

Сегодня в рамках фармацевтической отрасли России ежедневно трудятся тысячи профессионалов своего дела. По данным департамента лицензирования и регионального госконтроля Томской области, в регионе 217 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей занимаются розничной фармдеятельностью.

На территории области действуют 298 аптек и 311 аптечных пунктов. Кроме того, лицензию на осуществление фармацевтической деятельности имеют 258 медорганизаций и их подразделений – амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, центров общей врачебной (семейной) практики, расположенных в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптечные организации.