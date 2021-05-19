С начала 2021 года в Томской области уменьшилось производство молока и яиц

Основные производители животноводческой продукции – это сельскохозяйственные предприятия. Фото: Мария ЛЕНЦ

В томских хозяйствах с начала 2021 года на 1,6% уменьшилось поголовье крупного рогатого скота. Это привело к сокращению производства молока и яиц в регионе. В то же время, поголовье свиней увеличилось на 5%, а птицы на 2,7%. Об этом сообщает пресс-служба Томскстата.

– Производство молока сократилось на 0,7% и составило 44,6 тыс. тонн. Производство яиц также уменьшилось на 3,0% и составило 35,6 млн штук, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что на 7,4% увеличилось производство на убой скота и птицы. В Томскстате сообщают, что в хозяйствах региона на 1 мая 2021 года поголовье крупного рогатого скота составило 79,9 тыс. голов, свиней – 263,7 тыс. голов, птицы – 4 769,1 тыс. голов.