Четверо мужчин воровали коров в Томской области и продавали их мясо в соседнем регионе

Мужчины уводили коров из стада, забивали их, разделывали мясо, после чего продавали его в Новосибирской области. Фото: Алексей ФОКИН

Каргасокский районный суд признал четырех новосибирцев виновными в краже и покушении на кражу. Мужчины своровали 10 коров на территории Томской области, еще трех – в Новосибирской области. Несколько лет они проведут в колонии, а также выплатят более одного миллиона рублей потерпевшим, сообщается на сайте прокуратуры Томской области.

– В период с июля по сентябрь 2017 года, преступники совместно выезжали в отдаленные районы Новосибирской и Томской областей, где на полях искали пасшийся крупный рогатый скот. Обнаружив подходящее для кражи стадо, преступники уводили несколько голов в сторону, после чего на месте осуществляли забой скота и разделывали его на мясо. Затем один из преступников увозил в г. Новосибирск для продажи, – уточняется в сообщении.

Добавляется, что всего мужчинам удалось совершить 13 хищений: 10 на территории Томской области, еще три – в соседнем регионе. Вину в полном объеме признал только один подсудимый.

Однако суд вынес обвинительный приговор всем участникам группы – организатор приговорен к 9 годам и 1 месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, остальные проведут за решеткой от 5 лет 10 месяцев до 7 лет 8 месяцев. Кроме того, мужчины должны выплатить более 1 млн рублей пострадавшим. Приговор в законную силу пока не вступил.