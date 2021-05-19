На ул. Красноармейской и Мичурина в Томске перекроют движение

В Томске продолжается ремонт теплосетей и дорог; некоторые участки города будут перекрыты в эти выходные.

Рабочие заменят 70 метров изношенного трубопровода на ул. Красноармейской в районе дома №82. С 20:00 21 мая до 17:00 23 мая движение транспорта от ул. Карташова до Герцена будет перекрыто, сообщает пресс-служба «ТомскРТС».

Движение транспорта также будет ограничено по ул. Мичурина на участке от ул. Рабочая до ул. Ракетная с 23:00 21 мая до 23:00 22 мая. Здесь рабочие проведут капитальный ремонт железнодорожного переезда. Об этом сообщается на сайте мэрии Томска.

Жителям города советуют на время ремонта заранее выбирать объездные пути.