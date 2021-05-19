На еще одном участке трассы в Томской области с 20 мая вводится реверсивное движение

Томичей просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

В связи с реконструкцией трассы Камаевка – Асино – Первомайское на участке с 30,5 по 35,35 км введут реверсивное движение. Ограничение будет действовать с 20 мая по 8 июня, максимальное время ожидания – 21 минута, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

По словам начальника департамента транспорта, дорожной деятельности и связи региона Юрия Баева, движение будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме.

– В период дорожно-строительных работ автомобилистам необходимо руководствоваться установленными дорожными знаками. Приносим извинения за возможные неудобства и просим жителей и гостей региона заранее планировать маршрут своего пути, – отметил начальник департамента.

В сообщении пресс-службы добавляется, что в дальнейшем участки с реверсивным движением будут вводиться и на других участках трассы. Напомним, ранее оно также было организовано на дороге Камаевка – Асино – Первомайское с 20 по 22,4 км, ограничение действует до 4 июня.