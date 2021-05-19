Больше 50 приусадебных участков подтопило в Томской области

МЧС контролирует подтопление 55 приусадебных участков и восьми переливов дорог в регионе.

Уровень воды в р. Обь в разных местах Томской области снова повысился. В районе с. Никольское превышение опасной отметки составляет 68 см, у с. Молчаново – 67 см, в районе г. Колпашево – 107 см. В селах Каргасок и Александровское вода также повысилась, но не превышает опасных отметок, в районе пос. Победа вода понизилась. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

– В результате повышения уровня воды в р. Обь произошло подтопление 6 приусадебных участков в с. Могочино Молчановского района, 1 приусадебного участка в микрорайоне Рейд с. Тогур Колпашевского района, 2 приусадебных участков в дер. Усть-Чая Колпашевского района. Количество подтопленных приусадебных участков в с. Игреково Молчановского района увеличилось до 36, – говорится в сообщении.

Отмечается, что подтопленных домов нет, жизнеобеспечение населения не нарушено. Всего на контроле МЧС по Томской области находятся восемь переливов дорог в пяти муниципалитетах, а также подтопление 55 приусадебных участков в семи населенных пунктах.

Добавим, что уровень воды в Томи в районе Лагерного сада в областном центре понизился на 20 см, у Речного вокзала – на 17 см.