Вниманию томичей: Пенсионный фонд предупреждает о мошенничестве с августовской выплатой на детей

Информация об августовских выплатах на детей будет размещена на официальных сайтах pfr.gov.ru и gosuslugi.ru. Фото: с сайта progorodnsk.ru

В августе 2021 года Пенсионный фонд России и его территориальные органы будут осуществлять единовременную выплату в размере 10 тыс. руб. семьям с детьми, которая была озвучена в ходе послания президента. Воспользовавшись этой информацией, мошенники обещают произвести выплату уже в мае, тем самым выманивая у граждан данные банковских карт.

Пресс-служба отделения ПФР по Томской области предупреждает: мошенники создают фейковые сайты Госуслуг с похожим дизайном, где для получения услуги просят ввести реквизиты и прикрепить фото документов.

– Обращаем внимание, что ПФР никогда не запрашивает данные банковских карт (номер карты, срок действия, имя владельца, проверочный CVC-код на магнитной полосе карты, пин-код). Сведения, необходимые Пенсионному фонду для перечисления выплат, имеются в распоряжении ведомства и/или указываются в заявлениях, поступающих непосредственно от самих граждан, – говорится в сообщении. – Рекомендуем не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать реквизиты третьим лицам.

Вся информация о начале августовских выплат будет размещена позднее и только на официальных сайтах pfr.gov.ru и gosuslugi.ru. Также будет предусмотрена возможность подачи заявления для назначения указанных выплат через портал Госуслуг.

Отмечается, что в 2020 году Пенсионным фондом уже проводились единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет для их социальной поддержки в период распространения коронавируса. По Томской области общая сумма выплат составила 1 702 млрд руб. на более чем 170 тыс. детей.

Дополнительно выплату в размере 10 тыс. руб. получили более 199 тыс. детей в возрасте от 0 до 16 лет, общая сумма выплат превысила 1 998 млрд руб.