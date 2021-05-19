Прогноз погоды в Томске 19 мая: небольшой дождь и до +13°С

Температура воздуха в областном центре днем поднимется до +11…+13°С.

Сегодня, 19 мая, в Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. В некоторых местах возможны грозы и небольшие дожди. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В Томске днем будет +11…+13°С, местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, возможны порывы до 13 м/с.

В Томской области температура воздуха в светлое время суток составит +8…+13°С. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Также синоптики предупреждают: с 20 по 22 мая по области при прояснениях и в низких местах ожидаются заморозки 0…-3°С.