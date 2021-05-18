В Томской области полным ходом идет дорог, в частности. к медучреждениям

В регионе стартовала летняя кампания по ремонту магистралей и улиц городов. Как сообщает портал администрации региона, до конца 2021 года благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Томской области в нормативное состояние приведут семь участков дорог к больницам. Всего же в российских регионах по проекту отремонтируют 423 участка трасс и магистралей, ведущих к медицинским учреждениям. Их общая протяженность составит порядка 1,1 тыс. км.

Пресс-служба областной администрации информирует о том, что в первую очередь в программы ремонтных работ субъекты РФ включают дороги, ведущие к больницам, поликлиникам, медицинским центрам. Как правило, на таких объектах подрядные организации не только выполняют устройство дорожного полотна, но и ремонтируют тротуары, обустраивают пешеходные переходы, устанавливают светофоры и барьерные ограждения, наносят разметку. За предыдущие два года реализации дорожного национального проекта Томская область привела в нормативное состояние 12 участков улиц, ведущих к двум десяткам объектов медицинской инфраструктуры.