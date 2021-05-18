На юге Томской области аграрии дали старт кампании по посадке картофеля

Посевная кампания в регионе набирает обороты

В Томской области продолжается посевная кампания. Как сообщает сайт регионального департамента по социально-экономическому развитию села, томские аграрии приступили к посадке картофеля. Первыми на посадку этого овоща вышли хозяйства Томского района – ООО «Заречное», ООО «Колпаков» и ООО «ЭКХ». На 18 мая ими засажен 41 гектар.

Кроме того, как информируют специалисты, продолжается сев яровых зерновых и зернобобовых. На сегодняшний день в Томской области засеяно 54,9 тыс. га (37% от плана), задействовано 77 сельхозпредприятий. Также ведется сев рапса (10,4 тыс. га), моркови (190 га), свеклы (53,2 га), льна-долгунца (410 га), льна масличного (920 га) и однолетних трав (2,26 тыс. га).