Погода навеяла: взрослые жители Томска на минувшей неделе стали чаще болеть ОРВИ

В Томске зафиксирована вспышка ОРВИ среди взрослых горожан

В последние дни в регионе установилась ветреная, дождливая и прохладная погода, в которую люди чаще простужаются. Как сообщил сайт управления Роспотребнадзора по Томской области, по итогам минувших 7 дней в Томской области количество заболевших ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей, выросло на 5%. При этом, отмечают специалисты, эпидемический порог среди взрослого населения г. Томска превышен на 40,5%.

Сайт ведомства также информирует о том, что в структуре положительных находок регистрируются, по-прежнему, вирусы негриппозной этиологии, а также возбудитель Covid-19.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Томской области рекомендуют всем гражданам, особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями), максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены. При ухудшении самочувствия необходимо остаться дома и обратиться за медицинской помощью.