В Томске в текущем сентябре придут в детские сады почти 7 тысяч дошколят

В Томске насчитали около 7 тысяч юных горожан, которые пойдут в муниципальные детские сады

Город Томск продолжает развиваться, появляются все новые и новые молодые семьи, у которых рождаются малыши. Как сообщает сайт мэрии областного центра, в городской администрации под председательством заместителя мэра по социальной политике Константина Чубенко состоялось заседание Совета по контролю за выдачей направлений в муниципальные дошкольные учреждения. Рабочий орган согласовал списки ребят, которые получат направления в детские сады Томска на новый 2021-2022 учебный год. Всего там оказалось 6 768 юных горожан.

Пресс-служба администрации областного центра уточняет, что в их числе 4 515 направлений получат дети, родители которых не имеют льгот, и 1 475 направлений – малыши из семей, имеющих льготы по предоставлению мест в муниципальные дошкольные образовательные учреждения. 710 направлений выдали детям из многодетных семей, 71 направление – детям-инвалидам и детям, у которых один из родителей инвалид. 236 направлений получили дети, чьи братья и сестры уже обучаются в муниципальных дошкольных учреждениях.

Также еще 468 дошкольников получат направления по переводу в детсады по месту жительства. 2 726 мест получат дети в возрасте до 3-х лет. 1 432 направления получат ребятишки, которые в настоящее время посещают частные детские сады. О решении Совета, дате, времени и месте получения направлений родители будут уведомлены по телефону. Выдача направлений будет проводиться с 18 мая по 26 июня.

Кроме того, сообщается, что с информацией о сроках завершения комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений Томска на 2021-2022 учебный год и свободных местах в негосударственных детских садах можно ознакомиться на официальном портале администрации Томска, на странице департамента образования.