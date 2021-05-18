Хирургический корпус Томского онкодиспансера власти планируют сдать в декабре

Медицинский объект возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и должен быть сдан в эксплуатацию уже в декабре. Фото: администрация Томской области.

Сегодня, 18 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин проверил темпы строительства хирургического корпуса онкологического диспансера в Северном медицинском городке. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

- Отделение онкохирургии станет важным звеном Северного медицинского городка. На высоком уровне здесь должно быть не только медицинское обслуживание, но и комплексное благоустройство, внутренняя дорожная схема, организация парковок, - отметил губернатор, поручив заодно привести в порядок территорию всего медгородка.

Фото: администрация Томской области.

Новый медицинский девятиэтажный объект рассчитан на 120 коек и поликлинику в 200 посещений в смену. Учреждение будет оснащено самым современным и актуальным оборудованием, в том числе, интегрированной операционной системой, не имеющей аналогов в Томской области, комплексом эндоскопических стоек последнего поколения. Также здесь будут работать четыре аппарата УЗИ экспертного класса, два маммографа, пять видеоэндоскопических комплексов стоимостью около 2,5 млрд рублей.

На первом этаже планируют разместить поликлинику, второй этаж идет под диагностическое и эндоскопическое отделения, третий - административный, четвертый займет отделение общей онкологии, пятый – онкогинекология, шестой - онкоурология, седьмой - торокоабдоминальное отделение, восьмой этаж - отделение анестезиологии и реанимации, девятый будет отведен под операционный блок и вместит в себя семь операционных залов.

Для того, чтобы пациенты могли с комфортом посещать и другие отделения, хирургический корпус будет соединен переходами с областной клинической больницей и радиологическим каньоном онкодиспансера.

По словам замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто, сегодня в здании уже завершается монтаж инженерных систем и обустройство фасада.

Фото: администрация Томской области.

Медучреждение возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Вводить его в эксплуатацию планируют уже в декабре. Общая стоимость строительства и оснащения комплекса составит почти 4 млрд рублей.