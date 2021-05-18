Обустройство резервного респираторного госпиталя в томском Дворце спорта почти завершено

Помещения оборудованы, создан резерв лекарственных средств и средств индивидуальной защиты. Фото взято в официальном телеграмм-канале облздрава.

Работы по переустройству Дворца Спорта в Томске практически завершены. Об этом сообщается в телеграмм-канале облздрава. Напомним, по поручению главы региона Сергея Жвачкина Дворец переоборудуют под резервный респираторный госпиталь, который будут использовать в случае третьей волны коронавируса.

По словам губернатора, госпиталь нужен, чтобы остальные медицинские учреждения не прекращали оказывать помощь по профилю

– Готовность объекта – почти 100-процентная. Мы доводим проект до финальной стадии и закрываем здание на ключ. В случае наступления времени «Ч» весь необходимый медицинский персонал заступит на службу в течение 72 часов. Дай Бог, чтобы жителям Томской области этот объект не понадобился, но резерв мы должны иметь, – приводятся в сообщении слова Сергея Жвачкина.

Отмечается, что сейчас на объекте уложен пол, установлены перегородки и двери, также выполнены работы по электропитанию, слаботочным сетям, кислородоснабжению, оборудована площадка для монтажа кислородных концентраторов. Кроме того, создан резерв лекарств и средств индивидуальной защиты: 12,5 тыс. комбинезонов, респираторов и бахил, 25 тысяч пар перчаток, одна тысяча защитных очков и щитков.

Добавим, что на сегодняшний день в трех респираторных госпиталях Томской области свободно около 20% коек.