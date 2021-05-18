Полиция разыскивает мужчину, который ударил томичку кирпичом по голове

Полиция просит томичей помочь установить личность и местоположение подозреваемого. Фото: пресс-служба УМВД России по Томской области.

Жительница Томска обратилась в полицию после того, как неизвестный мужчина напал на нее в центре города и дважды ударил кирпичом по голове. Инцидент произошел 12 сентября 2020 года. Сотрудники полиции просят горожан помочь найти подозреваемого, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Добавляется, что дознаватели ОМВД по Кировскому району Томска возбудили уголовное дело по ст. 166 УК РФ «Побои».

– Мужчина был славянской внешности, ростом около 180 см, плотного телосложения. По описанию женщины, нападавший был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, на лице находилась медицинская маска, а из-под капюшона виднелась челка волос светлого цвета, – говорится в сообщении.

Если вы обладаете какой-либо информацией и можете помочь в установлении личности и местонахождении подозреваемого, просьба обратиться по телефону 02 (102 с сотового) или 8-913-882-91-28. Также вы можете прийти в территориальный отдел МВД по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, 9 «а».