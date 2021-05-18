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Происшествия18 мая 2021 10:17

В Томске двое несовершеннолетних обстреляли женщину из пневматического оружия

По факту стрельбы полиция провела проверку
Ксения Высотина
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Потерпевшая не сразу поняла, что происходит.

Потерпевшая не сразу поняла, что происходит.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшие выходные, двое подростков, находясь на балконе многоэтажного дома, обстреляли из пневматического оружия женщину. Потерпевшая не сразу поняла, что происходит, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В ходе проверки, полицейские выяснили, что двое несовершеннолетних, находясь на балконе жилого дома, играли с игрушечным пистолетом, при этом законный представитель одного из подростков находился в квартире.

Утоняется, что с подростками была проведена профилактическая беседа.

ЧП