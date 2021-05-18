Движение транспорта на участке ул. Пришвина в Томске перекроют с 20 по 22 мая

Томичей просят заранее выбирать объездные пути для движения.

С 20 по 22 мая движение транспортных средств на ул. Пришвина перекроют. Рабочие будут прокладывать канализационные сети к новому детскому саду, который строится на ул. Демьяна Бедного, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

– В районе домов №№ 24-30 будет ограничено с 8 часов 20 мая до 17 часов 22 мая в связи с работами по прокладке сетей канализации на объекте «Дошкольная образовательная организация по адресу ул. Демьяна Бедного,4а», – говорится в сообщении.

Напомним, что детский сад по этому адресу строится в рамках нацпроекта «Демография».