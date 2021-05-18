Еще 10 приусадебных участков подтопило в Томской области

На контроле МЧС находятся восемь переливов дорог и 17 подтопленных приусадебных участков.

Из-за повышения воды в реках Чая и Обь произошло подтопление трех приусадебных участков в с. Гришкино Чаинского района и еще семи в с. Игреково Молчановского района. В домах воды нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области.

Уточняется также, что на трех гидропостах в с. Никольском, с. Молчаново и г. Колпашево уровни воды превышают опасную отметку. Обь в районе пос. Победа Шегарского района понизилась на семь сантиметров, в районе с. Никольское Кривошеинского района – на 11 см. На других гидропостах уровень повысился от 1 до 11 см.

В Томске в районе Лагерного сада р. Томь за сутки понизилась на 30 см, в районе Речвокзала – на 27 см.

Всего на контроле МЧС сейчас находятся восемь переливов дорог в пяти районах региона, а также подтопление 17 участков в четырех населенных пунктах.