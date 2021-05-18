В Томской области на 100 вакантных рабочих мест претендует 128 человек

В апреле 184 человека завершили обучение и вышли на новое место работы. По имеющимся данным, на 1 мая потребность в работниках составила 11 509 единиц.

Численность безработных жителей региона на 1 мая 2021 года составила 14 754 человек, снизившись по отношению к 1 января на 53%. Уровень безработицы по Томской области составляет 2,75 %, сообщила во вторник пресс-служба администрации региона. С января по апрель 4 834 обратившихся жителя нашли работу, включая трудоустройство после профобучения.

Так, 566 человек прошли обучение по профессиям логиста, документоведа, стропальщика, воспитателя, электромонтера, кадровика и др. 184 человека завершили обучение и вышли на новое место работы.

По имеющимся данным, на 1 мая потребность в работниках составила 11 509 единиц. На 100 вакантных мест претендует 128 человек.

«Мониторинг рынка труда показал, что численность безработных граждан снизилась на 17 тысяч человек. При этом мы стремимся к доковидным показателям уровня занятости. Работа всех центров занятости сегодня выстроена таким образом, чтобы максимально отработать с людьми, которые состоят на учете в центрах. Организуем открытые отборы на вакансии, предлагаем повысить квалификацию гражданам, организуем общественные работы», - в частности, сказала Светлана Грузных, начальник департамента труда и занятости населения Томской области.

Она также добавила, что во всех муниципальных образованиях действуют штабы по реализации комплекса мер, направленных на содействие в поисках работы местному населению.