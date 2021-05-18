Губернатор Сергей Жвачкин проверил ход реконструкции главной автодороги на востоке Томской области

Глава региона поручил особое внимание уделить обустройству остановочных павильонов. Фото: администрация Томской области.

Вчера, 17 мая, губернатор Томской области Сергей Жвачкин провел выездное совещание, проверив ход реконструкции автодороги Камаевка – Асино – Первомайское. Об этом сообщила пресс-служба обладминистрации.

«К окончательному этапу реконструкции дорожники приступили в августе 2020 года. Стоимость работ составляет 2,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. После реконструкции участок дороги будет доведен до параметров II технической категории, с капитальным типом покрытия: ширина проезжей части увеличится с 7 до 7,5 метров, расчетная нагрузка на ось – с 6 до 11,5 тонн», - говорится в сообщении.

Фото: администрация Томской области.

Помимо этого, реконструкция автодороги предусматривает замену водопропускных сооружений, перенос линий связи и электропередач, устройство остановок общественного транспорта, переходно-скоростных полос, пересечений и примыканий.

На сегодняшний день, уже выполнены все подготовительные работы, связанные с расчисткой полосы отвода, устройству объездных дорог, площадок складирования строительных материалов, переносу ЛЭП и линий связи, монтажу всех водопропускных труб. Идут работы по устройству земляного полотна и нижних конструктивных слоев основания дорожной одежды.

Глава региона поручил особое внимание уделить обустройству остановочных павильонов. По его словам, люди не должны мерзнуть зимой в ожидании транспорта.

- Мы комплексно развиваем восточные районы области. Подводим природный газ, модернизируем коммунальную сферу в Асино, развиваем лесное и сельское хозяйство. Новая хорошая дорога здесь просто необходима! Ставлю задачу завершить реконструкцию уже в 2022 году - на год раньше, чем это предусмотрено государственным контрактом. Причем без потери качества работ и без ухудшения транспортного сообщения восточных районов. Долговечность дороги после реконструкции - вот главный показатель работы, - подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Фото: администрация Томской области.

Напомним, реконструкцию автодороги, соединяющей Асиновский, Первомайский, Зырянский, Тегульдетский и Верхнекетский районы с Томском, региональная власть начала в 2012 году с замены мостовых переходов через реки Куль и Латат и ремонта подходов к ним общей протяженностью 3,5 километра. В 2017-м на средства федерального бюджета был отремонтирован и введен в эксплуатацию третий пусковой комплекс: произведена реконструкция 13 километров трассы и строительство нового моста через Итатку.