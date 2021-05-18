Следователи начали проверку по факту травмы на уроке томского школьника

14-летний ребенок на физкультуре в школе получил травму, да такую, что прибывшие медики скорой помощи забрали его в больницу. Следственный комитет начал проверку по факту ЧП.

Как сообщает сегодня, 18 мая, пресс-служба регионального СУ СКР, следственными органами проводится проверка по факту травмирования ученика одной из томских общеобразовательных школ во время урока физкультуры.

- По предварительным данным, 17 мая 2021 года в одной из общеобразовательных школ Томска 14-летний учащийся на уроке физкультуры получил травму при падении. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, - отметили в ведомстве.

Добавим, следователи Кировского района в рамках доследственной проверки устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам данной работы будет принято процессуальное решение.