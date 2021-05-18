Акция «Спасибо доктору!» в Томской области собрала свыше 6 тысяч благодарностей

Сказать "спасибо" любимым докторам, больницам, аптекам можно, позвонив по телефонам центра медицинской и фармацевтической информации, или заполнив специальную форму на сайте акции.

Свыше 6,3 тысяч благодарностей в адрес медиков и фармацевтов Томской области поступило на сайт традиционной социальной акции «Спасибо доктору!», сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Чаще всего люди благодарят Первомайскую районную больницу и два томских роддома: №4 и им. Н.А. Семашко, - цитирует пресс-служба слова Светланы Малаховой, организатора акции, директора регионального Центра медицинской и фармацевтической информации. - Среди аптек лидируют «Аптека Вита», «Омела» и «Сибирская аптека».

Специалисты центра уточнили, что из общего числа «спасибо» 6 001 благодарность была адресована медикам и медучреждениям, 364 поступили в адрес аптек и их сотрудников.

Добавим, поблагодарить медиков можно до 10 июня, если заполнить форму на сайте акции «Спасибо доктору!», записав видеообращение, или по телефонам (3822) 516-616 и 8-800-350-88-50 (звонок бесплатный). Каждая благодарность учитывается как голос за организацию или специалиста. Победители будут определены по сумме голосов. Награждение приурочено ко Дню медицинского работника (20 июня).