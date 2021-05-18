Как 22-летняя жительница Томского района попалась с поличным на сбыте «синтетики»

Сбытчицу синтетических наркотических веществ задержали в тот момент, когда она общалась с "покупателем", который участвовал в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка». Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Советский районный суд признал 22-летнюю жительницу Томского района виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств), - сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. - Судом установлено, что конце декабря 2018 года через Интернет подсудимая приобрела у неустановленного лица синтетическое наркосредство, часть из которого (0,8 грамма) продала лицу, принимавшему участие в качестве покупателя в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка».

В ведомстве уточнили, что на судебном заседании подсудимая свою вину признала полностью. С учетом тяжести совершенного преступления, принимая во внимание, что подсудимая совершила его в период уже имеющегося в настоящий момент условного срока, суд приговорил виновную к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.