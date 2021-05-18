Погода в Томске и области 18 мая 2021: сильный порывистый восточный ветер и гроза, а также штормовое предупреждение

Сейчас в Томске +13, накрапывает дождь, который предположительно продлится до полудня. Не забывайте брать с собой зонтики, выходя за дверь. С четверга регион накроет небольшое похолодание, которое, впрочем, пробудет с нами недолго - с 20 по 22 мая. Удачного всем вторника.

Сегодня в областном центре будет облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный 4-9 м/с, усиление до 14 м/с, при грозе порывистый, скорость 15-19 м/с. Температура днем составит +16, +18°С.

В регионе также ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут кратковременные, местами сильные дожди, по северо-востоку без существенных осадков, в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер восточный 4-9 м/с, местами порывы до 15-19 м/с. Днем синоптики прогнозируют +13, +18, местами до +24, по северо-востоку +6…+11°С.

Штормовое предупреждение объявлено гидрометеоцентром на 20-22 мая. В эти дни по области при прояснениях и в низких местах ожидаются заморозки от 0 до минус 3°С. В Томске 19 и 20 мая прогнозируется дождливая погода, в среду еще сохранится небольшое тепло при северо-восточном ветре, а в четверг ночью в низких местах могут быть заморозки от 0 до -2, днем +7, +9. По народным приметам, майское похолодание связано с бурным цветением черемухи, белые гроздья которой принарядили наш университетский город и сделали его еще краше, несмотря на капризы природы.