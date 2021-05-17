В апреле с банковских счетов жителей Томской области похищено более 36 миллионов рублей

Виртуальные жулики продолжают свою работу с помощью телефонов и сети

В нашей стране продолжают свою активную деятельность "электронные мошенники". Как сообщает сайт прокуратуры Томской области, в апреле текущего года правоохранительными органами возбуждено 460 уголовных дел по фактам совершения хищений денежных средств с банковских счетов граждан, из которых 148 квалифицировано как кража, 209 – как мошенничество. В результате совершения указанных преступных деяний причинен ущерб на общую сумму более 36 млн. рублей.

Пресс-служба ведомства отмечает, что по-прежнему используются такие способы, как телефонные звонки от лиц, представляющихся сотрудниками отделов безопасности банковских учреждений, операторов мобильной связи, уверяющих потерпевших о необходимости защиты своих сбережений, подключения более выгодного тарифа абонентской платы посредством перевода денег на другие счета либо путем сообщения пин-кодов от банковских карт и иной конфиденциальной информации, необходимой для их использования. Кроме того, на прошедшей неделе зафиксированы случаи мошенничества посредством оформления услуг доставки товара при приобретении его через интернет-сайты магазинов. Также имеют место случаи дистанционного оформления кредитов. Злоумышленники, представляясь сотрудниками банковских учреждений, под предлогом оформления кредита и предоставления наличных денежных средств, требуют от потерпевших перевода первоначального платежа и платы за инкассацию. В этой связи прокуратура вновь обращается к гражданам с просьбой о повышении бдительности при телефонных звонках незнакомых граждан.