До конца лета специалисты отремонтируют нескольких социальных объектов в Томске

Пришла теплая погода - самая пора для ремонта перед долгой зимой

Теплый сезон в Сибири – всегда время срочного ремонта дорог, общественных пространств, школ, детских садов и других зданий и сооружений. Как сообщает сайт мэрии Томска, по результатам конкурсных процедур определены подрядчики для проведения работ по ремонту ряда муниципальных социальных объектов. Заказчиком выступил департамент капитального строительства администрации областного центра.

Пресс-служба администрации города уточняет, что капитальный ремонт кровли здания Дворца творчества детей и молодежи Томска выполнит ООО «ЛИДЕР СТРОЙ-М», цена муниципального контракта составит 4 217 604,91 руб. Замену окон в школе № 23 на ул. Лебедева, 94 осуществит ООО «Эдельвейс», предложившее за выполнение контракта наименьшую сумму в размере 1 727 000 руб. Капитальный ремонт систем отопления детского сада №45 по пр. Фрунзе, 133 проведет ООО «Дайлер», цена контракта составила 3 741 201,56 руб. Отмечается, что ранее состоялись торги на выполнение капитального ремонта кровли в детском саду № 95 на ул. Айвазовского, 37 (контракт заключен с ООО «Радикал» на сумму 5 701 780 руб.); капитального ремонта систем отопления и горячего водоснабжения в здании детского сада №46, ул. Войкова, 82б (победитель ИП Стукалов Павел Владимирович, цена контракта 1 715 778,9 руб. ). Работы на этих объектах должны быть выполнены до 15 августа 2021 года.