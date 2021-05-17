Цветы зла: томские ученые выявили за год у молодежи Сибири рост интереса к опасному контенту

Что-то происходит в умах современной молодежи...

Среди научных разработок российских ученых есть немало, связанных со «всемирной паутиной» и соцсетями. Как сообщает сайт Томского государственного университета, команда психологов, социологов, историков и программистов вуза выполнила очередную часть проекта, который реализуется при поддержке РНФ. В частности, было проведено исследование интересов подростков 17-18 лет, живущих в Сибири, с учетом их подписок на различные группы в соцсети «ВКонтакте». Анализ данных показал, что в сравнении с прошлым годом у данной группы пользователей интерес к группам с небезопасным контентом вырос в среднем в два раза. Ученые предполагают, что это может быть связано с ухудшением психологического состояния подростков из-за условий жизни в пандемию – школьники проводят больше времени в Интернете.

Пресс-служба университета информирует о том, что исследование поддержано грантом Российского научного фонда на период с 2019 до 2022 года, на его реализацию выделено 5 миллионов рублей. Ранее ученые ТГУ разработали алгоритм для выявления студентов и школьников, которые подписаны во «ВКонтакте» на сообщества с потенциально опасным контентом: ненависть, насилие, экстремизм, самоповреждающее поведение и другим. В 2020 году команда проекта проводила исследование на примере подростков и молодежи Томской области и Алтайского края. В 2021 году новым этапом работы стал мониторинг проявления интересов к опасному контенту среди старшеклассников всего Сибирского федерального округа. В выборку попали подростки 17-летнего возраста или заканчивающее обучение в 11 классе в 2021 году. Данные для определения возраста и года окончания школы были выгружены из пользовательских профилей во «ВКонтакте», т.е. использовалась информация, указанная пользователями самостоятельно. Общая численность старшеклассников в выборке составила 61 609 человек.

Исследователи составили матрицу присутствия в интересах пользователя 13 категорий небезопасного контента: «Субкультура True Crime», «Психоактивные вещества», «Депрессивный контент», «Жестокий контент», «Эстетика зла», «Самоповреждающее поведение», «Национализм», «Ненависть и агрессия», «Оружие», «Вульгарный контент», «Преступный контент», «Эстетика смерти» и «Суицидальный контент». По результатам проведенного мониторинга выяснилось, что 59% пользователей из выборки имеют в подписках сообщества с небезопасным контентом, причем в большей степени этот тренд прослеживается у девушек. Выделены также тематические категории, к которым характерен больший интерес юношей («Национализм», «Оружие») и девушек («Суицидальный контент», «Депрессивный контент»). По остальным категориям виден примерный паритет уровня интереса со стороны обоих полов.