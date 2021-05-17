В Томской области немолодой мужчина наладил подпольное изготовление патронов в своей деревне

Подпольный оружейник попал в руки полиции. Фото: сайт УМВД России по Томской области

В регионах Сибири нередки факты незаконного использования оружия и боеприпасов. Иногда такие нелегальные оружейники попадают в руки правоохранителей. Как сообщает сайт УМВД России по Томской области, сотрудниками полиции выявлен факт незаконного изготовления патронов. По предварительным данным, ранее не судимый житель деревни Халдеево Томского района, 1957 года рождения, самодельным способом изготовил 23 патрона 20 калибра и 7 патронов 28 калибра. Они относятся к боеприпасам для гладкоствольного огнестрельного оружия и пригодны для стрельбы. Патроны изъяты полицейскими совместно с сотрудниками ОМОН Управления Росгвардии по Томской области. Ранее, за попытку применения насилия в отношении представителя власти, подозреваемый был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подразделением дознания ОМВД России по Томскому району Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное изготовление боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.